Компания Realme в настоящее время работает над новым смартфоном GT Neo 5 SE, который постепенно начинает обнаруживаться на разных тестовых платформах. В частности, его нашли в базе бенчмарка AnTuTu. До этого он появился на сайтах MIIT, 3C и TENAA, что говорит о скором начале продаж в Китае.
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В AnTuTu аппарат показал результат 1009127 баллов. Как всегда, здесь указаны некоторые спецификации устройства. Среди них недавно представленный процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5x, 1 ТБ хранилища типа UFS 3.1 и операционная система Android 13.
Также Realme GT Neo 5 SE предложит экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2772 x 1240. В тестировании только центрального процессора результат составил 255246 баллов, графический набрал 360306 баллов, память получила 212810 баллов и интерфейс 181395 баллов. Эти результаты являются весьма высокими для смартфона средней ценовой категории.
Предположительно, размер экрана вида OLED будет 6,74 дюйма. Ёмкость аккумулятора должна равняться 5500 мАч, а мощность зарядки составит 100 Вт. Разрешение передней камеры 16 Мп. Сзади три камеры с основной 64 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп, пишет Gizmochina.