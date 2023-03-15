Слухи о Realme GT Neo 5 SE ходят по сети уже месяц. Благодаря утечкам и сертификатам удалось узнать много подробностей об этом грядущем смартфоне.
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Сегодня даже компания официально подтвердила скорое появление этого телефона. Первый официальный тизер Realme GT Neo 5 SE просто показывает, что устройство скоро будет анонсировано в Китае, но в нем не упоминается дата запуска.
Тем не менее в тизере говорится, что это будет лучший SE смартфон в истории, что может свидетельствовать об его отличном функционале и характеристиках.
Согласно предыдущим сообщениям, грядущий Realme GT Neo 5 SE будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 1. Ожидается, что этот чипсет также будет использоваться в Redmi Note 12 Turbo, который выйдет на мировые рынки под названием Poco F5.
Ожидается, что этот чипсет будет официально представлен 17 марта. Недавняя утечка показала, что он будет упрощенной версией Snapdragon 8 Plus Gen 1. Есть вероятность, что он получит название Snapdragon 7 Gen 2.
Что касается других характеристик, то Realme GT Neo 5 SE, как говорят, будет оснащен 6,74-дюймовым OLED-дисплеем Tianma T7+. Эта панель будет предлагать разрешение 1,5K, частоту обновления 144 Гц и затемнение экрана частотой 2160 Гц.
Телефон будет иметь стеклянный многослойный корпус с металлической рамкой из алюминиевого сплава. Он будет оснащен оперативной памятью LPDDR5, хранилище UFS 3.1 и Realme UI 4.0 на базе Android 13.
Предполагается наличие в телефоне тройного модуля камер, включающем 64-мегапиксельный, 8-мегапиксельный и 2-мегапиксельный датчики, а также 16-мегапиксельной селфи-камеры, подэкранного датчика отпечатков пальцев, линейного вибрационного двигателя по оси X, датчика NFC и ИК. Также смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.