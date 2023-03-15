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Стартап из Великобритании планирует выпустить память типа RRAM
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Более 10 лет назад компания HP предложила резистивную оперативную память (ReRAM или RRAM), но эта идея оказалась невостребованной технологической отраслью. Было несколько коммерческих реализаций, но спросом они не пользовались. Несмотря на это, находятся желающие попытаться снова. Например, один британский стартап уже провёл успешную кампанию по сбору денег под эту задачу.

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Стартап называется Intrinsic Semiconductor Technologies и был основан в 2017 году исследователями из Университетского колледжа Лондона (UCL). Сейчас он работает над новой технологией ReRAM, надеясь предложить инновационные однокристальные вычислительные продукты.

ReRAM — это коммерческая реализация мемристорной технологии. Её описали ещё в 1971 году как важный компонент в одном ряду с резистором, конденсатором и катушкой индуктивности. Мемристическая система является резистором с возможностями запоминать данные, так как она способна менять сопротивление при подаче тока и запоминать своё состояние в момент отключения питания.

В теории память ReRAM имеет возможность быстро передавать данные и хранить их с низким энергопотреблением. HP пробовала создать коммерческую память такого типа, но не справилась. Конкурирующие технологии вроде 3D XPoint тоже не снискали славы.

Intrinsic обещает решить все проблемы прежних реализаций ReRAM. Стартап собрал сумму в $8,5 млн от инвесторов и 1 млн фунтов от агентства по инновациям правительства Великобритании.

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Новую технологию можно выпускать на основе стандартных полупроводниковых материалов вроде диоксида кремния. Рентабельность производства этой памяти должна стать выше за счёт применения уже существующего оборудования. Ещё разработчики говорят, что её память проще интегрировать с логическими схемами центральных процессоров, в отличие от традиционной флеш-памяти. Генеральный директор компании полагает, что новая RRAM может лежать в основе будущего поколения периферийных компьютеров и устройств интернет вещей, поскольку приложения требуют передачи и хранения всё большего объёма данных, пишет Techspot.

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