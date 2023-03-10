Не придётся лишний раз нажимать на ввод

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Когда на iPhone вводится шестизначный пин-код или пароль, устройство разблокируется при вводе последнего символа. На Android-устройстве (кроме Samsung с оболочкой One UI) придётся вручную нажать на ввод. Быть может, в Android 14 это поведение изменится.

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Однако, работать это будет только при условии, что пин-код состоит минимум из шести цифр вместо четырёх. Известно об этом стало благодаря появлению версии Android 14 Developer Preview 2. Там при настройке нового пин-кода нашли переключатель «Автоматическое подтверждение правильного пин-кода». Переключатель пока не работает, но под ним есть описание. Оно гласит: «Разблокировка произойдёт автоматически, если вы введёте правильный пин-код из 6 или более цифр. Это чуть менее безопасно, чем нажатие на ввод для подтверждения».

Эту функцию можно включить или отключить после настройки пин-кода в разделе Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Блокировка устройства > Блокировка экрана. Нажмите на иконку шестерёнки и увидите переключатель «Автоматическое подтверждение разблокировки».

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Финальная версия Android 14 ожидается в августе.