Ещё она позволяет ограничить доступ к библиотеке фотографий

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В среду компания Google представила Android 14 Developer Preview 2. Для беспокоящихся о конфиденциальности в ней есть хорошее новшество. Система получила механизм обнаружения создания скриншотов, помогая разработчикам мешать хакерам и шпионам незаметно воровать пользовательские данные. Это затруднит злоумышленникам съёмку чужой переписки, данных кредитных карт и прочей персональной информации.

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Очередная сборка Android 14 даёт возможность в стиле iOS, ограничивая использование приложениями фотографий. Можно ограничивать доступ к временному набору определённых фотографий. Это означает, что приложения вроде социальных сетей не увидят семейные и прочие фотографии, не предназначенные для выставление на всеобщее обозрение. Ещё эта сборка содержит усовершенствованный комплект средств программирования, позволяющий приложениям использовать пароль для входа вместо менее безопасных и более сложных паролей.

Разработчиками Android прилагаются дополнительные усилия для повышения производительности при помощи ограничения ресурсов, доступных приложениям при работе в фоновом режиме. Ещё в системе стало меньше неотключаемых оповещений.

Ранее стало известно, что Android 14 имеет расширенную поддержку гибких смартфонов и планшетов, большую доступность и региональную персонализацию каждого приложения. Можно блокировать установку «старых» приложений, вроде нацеленных на старые версии Android вредоносных программ, которые хотят избежать механизмов безопасности более современных версий.

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Первая бета-версия Android для публичного использования ожидается не раньше апреля, а Release Candidates только в июне. Их нужно будет вручную установить на аппараты (от версии 4a и новее) или на Android-эмулятор на ПК. Пока же сборки нацелены на программистов, чтобы у них было время разобраться с ошибками и проблемами совместимости своих приложений. Google может рассказать про систему больше на конференции Google I/O 10 мая, пишет Engadget.