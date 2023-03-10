Компания Apple работает над новыми панелями OLED для планшетов iPad, которые станут потреблять меньше энергии и принесут повышенную производительность. Обновлённая технология войдёт в состав iPad Pro будущего года размером 11 и 13 дюймов. При этом сообщается, что планшеты сильно подоорожают.
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Apple перешла на панели mini-LED в 12,9-дюймовой версии iPad Pro. Такой экран предлагает точную цветопередачу и широкий динамический диапазон, а также повышенную яркость. iPad Pro меньшего размера использовал прежний экран LCD и его критиковали за отсутствие инноваций.
Теперь говорится, что 11-дюймовый iPad Pro с OLED будет стоить до $1500, а 13-дюймовый целых $1800. Это означает рост цен на 80% и 60% соответственно. За такие деньги можно купить MacBook, приличный Windows-ноутбук или компьютер. В прошлом году Apple выпустила MacBook Air M2 от $1199 и 13-дюймовый MacBook за $1299.
Потенциальная причина такого роста стоимости iPad Pro на OLED связана с ценой этих панелей, развитие которых находится на раннем этапе. К тому же Apple ещё предстоит заключить соглашения с LG и Samsung.
Модели iPad Pro на OLED дадут более глубокий чёрный цвет и улучшенную точность цветопередачи. Расход энергии у экранов сократится, что позволит планшетам дольше работать без зарядки, пишет wccftech.