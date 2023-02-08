В последнем квартале 2022 года компания Apple выпустила 22,5 млн экземпляров разных моделей планшетов iPad. Это означает рост за год 28,8% и долю рынка планшетов в 49,2%. Таким образом, один из двух продаваемых по всему миру планшетов является айпадом.
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Таких результатов американский производитель добился в не самое благоприятное для планшетов время. Рынок топчется на месте: в последнем квартале 2021 года было выпущено 45,6 млн планшетов, а через год 45,7 млн. Успехи Apple можно объяснить появлением в октябре iPad 10-го поколения с новым дизайном, а также новыми 11- и 12,9-дюймовыми iPad Pro.
На втором месте располагается Samsung, которая смогла немного увеличить продажи. Amazon, Huawei и Lenovo таким достижением похвастать не могут.
Поставки планшетов в целом в прошлом году сократились на 3,3% по сравнению с 2021 годом. Этот спад случился после двух лет «устойчивого роста», так что спрос остаётся более высоким, чем был до пандемии, пишет Phonearena.