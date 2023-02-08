Планшеты продолжают покупать чаще, чем до пандемии

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

В последнем квартале 2022 года компания Apple выпустила 22,5 млн экземпляров разных моделей планшетов iPad. Это означает рост за год 28,8% и долю рынка планшетов в 49,2%. Таким образом, один из двух продаваемых по всему миру планшетов является айпадом.

реклама

Таких результатов американский производитель добился в не самое благоприятное для планшетов время. Рынок топчется на месте: в последнем квартале 2021 года было выпущено 45,6 млн планшетов, а через год 45,7 млн. Успехи Apple можно объяснить появлением в октябре iPad 10-го поколения с новым дизайном, а также новыми 11- и 12,9-дюймовыми iPad Pro.

На втором месте располагается Samsung, которая смогла немного увеличить продажи. Amazon, Huawei и Lenovo таким достижением похвастать не могут.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Поставки планшетов в целом в прошлом году сократились на 3,3% по сравнению с 2021 годом. Этот спад случился после двух лет «устойчивого роста», так что спрос остаётся более высоким, чем был до пандемии, пишет Phonearena.