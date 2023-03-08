Можно ждать сведений про Bard и планшет Pixel

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Стало известно, что конференция разработчиков Google I/O 2023 в этом году состоится 10 мая. Число реальных посетителей будет ограничено, но желающие смогут смотреть трансляцию в интернете.

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Один из главных вопросов конференции нынешнего года: решится ли Google снова показать работу своего чат-бота Bard? Пока участие Google в гонке чат-ботов закончилось в феврале, когда Bard во время публичной демонстрации отвечал с ошибками, из-за чего заодно подешевели акции компании. С тех пор Google ничего не говорит о разработке Bard, продолжая вести внутреннее тестирование. Google I/O кажется идеальным местом, чтобы показать прогресс, если он есть, и объявить дату начала публичного тестирования чат-бота.

Также можно рассчитывать на появление планшета Pixel Tablet, о котором впервые было сказано на прошлогодней Google I/O. С тех пор компания ничего не говорила о нём. Быть может, теперь будут названы цена и сроки релиза, если не полный перечень характеристик.

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Можно рассчитывать, что Google расскажет что-то новое касательно Android 14, бюджетного смартфона Pixel 7a и о линейке Pixel 8. Не исключено появление информации о гибком смартфоне Pixel Fold, считает Neowin.