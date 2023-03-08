iPhone SE 3 выпустили почти год назад и уже тогда его внешний вид был не самый современный из-за толстых рамок, небольшого экрана и старого дизайна. iPhone SE 4 должен принести улучшения и более современный внешний вид.
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iPhone SE 4 может перейти на экраны OLED китайского производителя, а не Samsung и LG. В статье южнокорейского издания The Elec сказано, что этим производителем может стать компания BOE (Beijing Oriental Electronics). Однако появления iPhone SE 4 ждут не ранее 2024 года.
Эта же китайская компания пробовала поставлять панели для iPhone 15, но не смогла выполнить требования спецификаций Apple в первой партии, что привело к отмене заказа. Теперь экраны для iPhone 15 скорее всего будут производить Samsung и LG.
Говорится также о том, что iPhone SE 4 будет обладать экраном размером 6,1 дюйма, который может обходиться Apple примерно в $40. Это в два с лишним раза дешевле, чем $100 за панели OLED LTPO в iPhone 14 Pro Max. Общее количество поставок панелей OLED для iPhone SE 4 оценивается примерно в 20 млн единиц.
Apple устанавливает панели OLED во всех моделях iPhone, кроме iPhone SE 2022 г., где применяется экран ЖК. Для сокращения расходов iPhone SE 4 может получить экраны из iPhone 13 и iPhone 14. Это означает разрешение 2532 x 1170 и частоту 60 Гц. Недавно аналитик Минг-Чи Куо также утверждал, что новый iPhone SE будет похож на iPhone 14. Ещё iPhone SE 4 получит модем производства Apple для уменьшения зависимости от сторонних поставщиков, пишет Techspot.