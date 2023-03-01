Также в нём будет экран OLED размером 6,1 дюйма

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Аналитик фирмы TF International Минг-Чи Куо считает, что первым аппаратом iPhone с применением собственного модема Apple 5G станет iPhone SE 4. Последними айфонами с модемами производства Intel были представители серии iPhone 11 и iPhone SE 2-го поколения. В iPhone 12 и далее с поддержкой 5G используются чипы Qualcomm Snapdragon 5G.

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Сначала планировалось, что Apple представит собственный модем чип 5G в серии iPhone 15. В разработке возникли затруднения, из-за чего Apple не успевает выпустить модемы, к радости Qualcomm.

Вероятно, iPhone SE 4 не будет поддерживать самые высокие скорости mmWave 5G. Модем будет работать с сетями 5G на частотах ниже 6 ГГц.

Куо пишет о двух проблемах Apple. Основная заключается в связанных с mmWave и спутниковой связью технических сложностях. Пока неизвестно, будут ли собственные модемы даже в iPhone 16.

Куо пишет, что Apple возобновила работу над iPhone SE 4. Аппарат получит панель OLED вместо LCD. «Бюджетный» iPhone следующего поколения возьмёт экран размером 6,1 дюйма у iPhone 14. Аппарат может быть представлен в первой половине 2024 года.

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Apple в 2019 году потратила миллиард долларов на покупку модемного подразделения Intel для смартфонов. Эта случилось спустя три месяца после того, как Apple и Qualcomm урегулировали судебные разногласия. Apple заплатила Qualcomm $4,5-$4,7 млрд за шестилетнее лицензионное соглашение, пишет Phonearena.