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Будущее операционной системы Android находится под угрозой, и причина тому - зумеры, также известные как поколение Z, родившиеся после 1996 года люди. Financial Times пишет, что они отдают предпочтение айфонам, а не Android-смартфонам, особенно в США.

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В статье говорится, что 34% владельцев iPhone в США относятся к поколению Z. Для сравнения, обладателей аппаратов Samsung среди них только 10%. Рост популярности среди зумеров внёс значительный вклад в рост доли рынка Apple в США с 35% в 2019 году до более чем 50% в 2022 году.

Рост не остановился, даже когда средняя стоимость iPhone составила $1000, тогда как средняя стоимость Android-устройств втрое ниже.

В других регионах ситуация похожая. В Европе 83% обладателей айфонов возрастом до 25 лет собираются пользоваться ими и дальше. Приверженность Android среди обладателей Android-устройств в два с лишним раза меньше.

Среди причин такого положения дел называется приложение iMessage, которое работает только на устройствах Apple. Правда, за пределами США проблема iMessage не так заметна, поскольку большинство пользуются мессенджерами вроде WhatsApp и Telegram.

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Обозреватели считают, что Google следует подумать над выходом из положения, иначе со временем доминирование, а после и существование Android, окажется под вопросом, пишет Androidauthority.

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#смартфоны #android #iphone
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