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Появление планшета Oppo Pad 2 показало Android 13 и 8 ГБ памяти
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В прошлом году компания Oppo выпустила свой первый планшет Oppo Pad, а затем последовала вторая модель под названием Oppo Pad Air. Теперь китайский производитель готовит новый планшет Oppo Pad 2. Очевидно, что он разработан на смену прошлогоднему Oppo Pad.

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В преддверии этого события планшет отметился в бенчмарке Geekbench, что позволило узнать некоторые его характеристики. Кое в чём они напоминают о планшете OnePlus Pad.

В планшете будет использоваться процессор Snapdragon. Хотя конкретная модель не была указана всего, это может быть Snapdragon 888. В Geekbench 6 он набрал 1160 баллов в одноядерном тестировании и 3186 баллов в многоядерном.

Установлена операционная система Android 13, скорее всего с пользовательским интерфейсом ColorOS. Модель в бенчмарке имела 8 ГБ оперативной памяти и поддержку стандарта связи Bluetooth 5.3.

Ранее говорилось об экране LCD размером размером 11 дюймов с разрешением 2800 x 2000 пикселей, частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Ёмкость аккумулятора составляет внушительное значение 9500 мАч и есть зарядка мощностью 67 Вт.

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Можно рассчитывать на анонс Oppo Pad 2 наряду с флагманскими смартфонами серии Oppo Find X6 в конце марта, пишет Gizmochina.

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#oppo #планшеты
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