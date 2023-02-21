В последнее время компания Oppo часто фигурирует в новостях. Недавно она представила гибкий смартфон Find N2 Flip Foldable, а теперь появилась информация о разработке собственного мобильного процессора. В таком случае конкуренция среди производителей систем на чипах для смартфонов может стать ещё более ожесточённой.
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Сведения поступили из китайской социальной сети Weibo. Пользователь @CellPhoneChipExpert утверждает, что компания выпустит чип в 2024 году, хотя некоторые другие полагают, что это может случиться в конце 2023 года. Речь идёт о техпроцессе 4 нм и поддержке стандарта связи 5G.
Ранее сообщалось, что Oppo вложила около $1,4 млрд в разработку чипов и в персонал для этого в крупных китайских городах, включая Пекин, Шэньчжэнь и Шанхай. Официально Oppo об этом не сообщала, но может сделать это в будущем.
Компании придётся постараться, чтобы выпустить достойный чип, когда у неё в конкурентах находятся такие крупные производители, как Apple, Samsung, Google и MediaTek, пишет Phandroid.