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В Chrome есть скрытая игра без доступа в интернет
В Картах Google также есть «Змейка»
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Браузеры на компьютерах и мобильных устройствах существуют для того, чтобы посещать сайты и сервисы, для чего нужен доступ в интернет. Если же доступа нет, Google предлагает провести время за встроенной в браузер Chrome скрытой игрой.

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Чтобы получить к ней доступ, откройте Chrome и введите любой адрес. Появится силуэт динозавра со словами «Нет интернета». На мобильном устройстве для запуска игры нужно нажать на динозавра, а на компьютере на строку курсора.

Динозавр начнёт «ходить». Когда он приблизится к кактусу, нажмите на экран и динозавр прыгнет (на компьютере нажмите на панель курсора). Цель игры - очистить кактус, игра усложняется по мере появления нескольких кактусов. Если динозавр сталкивается с кактусом, игра заканчивается. В верхней правой части экрана показаны лучший результат и результат последней игры.

Чтобы попасть в игру при наличии доступа в интернет, в Chrome надо ввести chrome://dino. Игра доступна на Android и iOS. Она появилась в браузере ещё в 2014 году, но многие не знают о её существовании.

Другая игра скрыта в Картах Google на компьютерах и на Android. Откройте поиск Google и введите snake.googlemaps.com. Можно играть в Snake на вершине шести известных городов (Сан-Франциско, Каир, Сан-Паулу, Лондон, Сидней, Токио) и на вершине мира. В каждом городе своя форма «змеи», она связана с транспортом. Так, в Лондон вы будете управлять красным двухэтажным автобусом, в Сан-Франциско трамваем. На компьютере «змейкой» управляют клавиши со стрелками, на смартфонах надо водить пальцем по экрану.

Цель игры состоит в том, чтобы подобрать пассажиров, не врезавшись в стену или в самого себя. «Змейка» становится длиннее каждый раз, когда вы подбираете пассажира. Эта игра доступна при наличии Wi-Fi или мобильного интернета, пишет Phonearena.

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#google #chrome
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