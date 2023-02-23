Агрессивный маркетинг, как во времена Windows 10, возвращается, хотя пока только в тестовой сборке

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Компании Microsoft не привыкать к использованию агрессивных маркетинговых приемов – многие пользователи помнят неприкрытое навязывание операционной системы Windows 10. На это раз фирма «порадовала» в сборке своего браузера Edge Canary крупным баннером – он появляется, если зайти на страницу самого популярного веб-обозревателя в мире, Google Chrome, и попытаться его загрузить.

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Появится ли подобная агрессивная реклама в релизной версии Edge, пока неизвестно, но, как подмечают опытные пользователи, к подобным приемам нередко прибегают и другие разработчики программного обеспечения, в том числе, и сама Google. Возможно, Microsoft хочет нарастить аудиторию Edge в связи с активизацией усилий по монетизации поиска Bing с интегрированным в него чат-ботом на основе нейросетей ChatGPT. Тем не менее, большинство установивших Windows 10 или Windows 11 людей используют браузер Edge лишь для установки Chrome или других обозревателей, и предпочли бы и вовсе удалить его из системы, если бы это было возможно сделать привычными средствами, не используя консоль и различные хитрости.