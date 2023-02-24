В рамках своей программы Vulnerability Reward

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

реклама

Как сообщает TechRadar, корпорация Google в рамках своей программы по поиску уязвимостей Vulnerability Reward выплатила в 2022 году «белым хакерам» более 12 миллионов долларов. Всего они обнаружили почти 3 тысячи уязвимостей, подавляющее большинство которых были мелкими и не представляли серьезной угрозы. Были, впрочем, и гораздо более значимые – так, специалист под ником gzobqq выявил целую цепочку эксплойтов в ОС Android и получил за это более 600 тысяч долларов.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Всего за найденные уязвимости в Android-сегменте компания заплатила исследователям почти 5 миллионов долларов, еще 4 миллиона было выплачено за проблемы, связанные с веб-обозревателем Chrome и операционной системой Chrome OS. Не отстают от Google и другие компании, поощряя «этичный хакинг» и поиск уязвимостей. Например, Microsoft за неполный 2022 год потратила на услуги экспертов почти 14 миллионов, а Apple за полные 12 месяцев – более 20 миллионов. Средние суммы вознаграждения составили 12 и 40 тысяч единиц американской валюты соответственно. При этом для получения награды необходимо соблюдать условия, прописанные в правилах соответствующих программ, предлагаемых компаниями.