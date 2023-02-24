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Как сообщает TechRadar, корпорация Google в рамках своей программы по поиску уязвимостей Vulnerability Reward выплатила в 2022 году «белым хакерам» более 12 миллионов долларов. Всего они обнаружили почти 3 тысячи уязвимостей, подавляющее большинство которых были мелкими и не представляли серьезной угрозы. Были, впрочем, и гораздо более значимые – так, специалист под ником gzobqq выявил целую цепочку эксплойтов в ОС Android и получил за это более 600 тысяч долларов.
Всего за найденные уязвимости в Android-сегменте компания заплатила исследователям почти 5 миллионов долларов, еще 4 миллиона было выплачено за проблемы, связанные с веб-обозревателем Chrome и операционной системой Chrome OS. Не отстают от Google и другие компании, поощряя «этичный хакинг» и поиск уязвимостей. Например, Microsoft за неполный 2022 год потратила на услуги экспертов почти 14 миллионов, а Apple за полные 12 месяцев – более 20 миллионов. Средние суммы вознаграждения составили 12 и 40 тысяч единиц американской валюты соответственно. При этом для получения награды необходимо соблюдать условия, прописанные в правилах соответствующих программ, предлагаемых компаниями.