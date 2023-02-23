Смартфоны Samsung, особенно флагманские модели, давно защищены от воды и пыли. В последнее время аппараты даже средней ценовой категории получают рейтинг защиты IP. Планшеты же Samsung этим обычно не могли похвастаться. Это может измениться с появлением модели Galaxy Tab S9.
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Sammobile сообщает, что будущий флагманский планшет Galaxy Tab S9 может стать первым флагманом Samsung с уровнем защиты от воды и пыли IP67. Его ждут во втором полугодии.
При этом у Samsung прежде уже были защищённые планшеты, такие как Tab Active 3. Защиты от воды есть даже у гибких смартфонов Galaxy Z. Теперь Samsung решила, что пора повысить долговечность и у планшетов. Однако, это пока не подтверждённая официально информация.
Как обычно, от флагманского планшета Samsung ждут яркого экрана с насыщенными цветами, быстрого процессора и стилуса S Pen. Прошлогодний Galaxy Tab S8 обладает экраном 11 дюймов TFT LPTS с разрешением 2560 х 1600 пикселей и частотой 120 Гц. Процессор у него Snapdragon 8 Gen 1, так что у Tab 9 можно рассчитывать на Snapdragon 8 Gen 2.
Также у нынешнего планшета есть аккумулятор 5800 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт, основная камера 13 Мп с поддержкой автофокуса и сверхширокоугольная камера сзади 6 Мп. Разрешение передней камеры составляет 12 Мп, напоминает Gizmochina.