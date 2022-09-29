В ноябре ещё прошлого года появлялась информация о том, что в конце года нынешнего Samsung может представить планшет Galaxy Tab S8 FE. Как следует из названия, это более доступный по цене вариант флагманского планшета Galaxy Tab S8. Похоже, что прошлогодние сведения подтверждаются, поскольку планшет обнаружился в базе данных бенчмарка Geekbench.
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Ранее появлялись модельные номера планшета SM-X500 и SM-X506B. Последний был замечен в базе бенчмарка Geekbench. Там описан процессор MediaTek MT8791V/ZA, то есть представленный в прошлом сентябре чип Kompanio 900T на техпроцессе 6 нм.
Этот чип был разработан для планшетов и хромбуков. У него два ядра Cortex-A78, шесть ядер Cortex-A55 и графический процессор Mali-G68. Объём оперативной памяти планшета составит 4 ГБ.
Планшет уже работает на новой системе Android 13. В одноядерных тестах он набрал 773 балла, в многоядерных 2318 баллов, сообщает Gizmochina.