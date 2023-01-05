Одна из малочисленных альтернатив Galaxy Tab S8 Ultra

В четверг компания Lenovo анонсировала 14,5-дюймовый планшет Tab Extreme, который позиционируется ещё и как замена ноутбуку. Устройство обладает экраном OLED с разрешением 3000 х 1876 и частотой 120 Гц, что делает его удобным для просмотра фильмов и продуктивной работы. Наличие в комплекте клавиатуры (в некоторых странах) делает его пригодным для набора больших объёмов текстов и прочей работы. Есть и стилус, который убирается в подставку.

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Tab Extreme не ставит рекордов скорости, но и тормозить не будет. Он оснащён 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9000, у него 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилище с поддержкой карт памяти и пара портов USB-C (один 3.2, другой 2.0). Они поддерживают подключение монитора через DisplayPort и обратную зарядку. Восемь динамиков JBL с поддержкой Dolby Atmos и четыре микрофона отвечают за качество звука. Ёмкость аккумулятора составляет внушительное значение 12300 мАч, чего хватит примерно на 12 часов воспроизведения видео. Сзади и спереди камеры по 13 Мп, ещё сзади есть камера 5 Мп с фиксированным фокусом.

Приложение Freestyle позволяет зеркально отобразить или расширить на планшет рабочий стол Windows-компьютера. Tab Extreme работает на Android 13 и обещано три года обновлений версий Android и четыре года обновлений безопасности.

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Tab Extreme ожидается на прилавках в этом году по цене от $1200. При этом есть вероятность, что к тому моменту конкуренты тоже представят свои новые планшеты подобного рода, пишет Engadget.