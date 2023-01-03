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Представлен компактный планшет Lenovo Tab M9
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Компания Lenovo собирается показать несколько устройств на выставке CES 2023. Одним из них станет Android-планшет Tab M9, стоимость которого составит $140. Правда, до появления планшета в продаже предстоит подождать ещё несколько месяцев.

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Lenovo предлагает широкий выбор планшетов на Android с размером экрана от 7 до 10 дюймов. Новый планшет обладает экраном 9 дюймов, конкурируя с Samsung Galaxy Tab A7 Lite с диагональю 8,7 дюйма.

Планшет получил панель IPS LCD с разрешением 1340 х 800 пикселей. Чёткость у него ниже по сравнению с экраном iPad Mini 6 (обзор), но нормальная для этой ценовой категории. Есть передняя камера с разрешением 2 Мп и задняя 8 Мп с поддержкой записи видео Full HD.

Работает планшет на процессоре MediaTek Helio G80 с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ хранилища. Картой microSD можно увеличить хранилище ещё на 2 ТБ. Ёмкость аккумулятора 5100 мАч, чего должно хватить для воспроизведения видео в течение до 13 часов.

Tab M9 предлагается как только с Wi-Fi, так и с 4G. В обоих случаях есть Bluetooth 5.1, USB-C и GPS. Установлена система Android 12.

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Продажи начнутся не раньше 3-го квартала по цене $140 за базовую модель с 3 ГБ памяти, пишет Nextpit.

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#lenovo #планшеты
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