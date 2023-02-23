Злоумышленники используют популярность чат-бота ChatGPT для кражи персональных данных посредством фишинговых ссылок или вредоносного ПО на Android и Windows. ChatGPT представляет собой ставший популярным диалоговый чат-бот на основе ИИ, запущенный в ноябре прошлого года. ChatGPT умеет отвечать на вопросы, писать статьи, рефераты, программный код и т.д. Аналитики насчитали у него 100 млн пользователей в январе.
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Преступники никак не могли пройти мимо такой популярности. Они создают мошеннические инструменты, обещая непрерывный доступ к чат-боту. Занимающаяся анализом угроз компания Cyble недавно обнаружила неофициальную страницу ChatGPT в Facebook с большим числом подписчиков, лайков и постов. Некоторые сообщения содержат поддельные ссылки на ChatGPT, открывающие фишинговую страницу с кнопкой «Загрузить для Windows». На самом деле эта кнопка поставит на компьютер вирусы для кражи информации.
Ещё Cyble обнаружила мошенническую страницу, предлагающую доступ к платному сервису ChatGPT Plus. Все вводимые пользователем на этой странице данные отправятся злоумышленникам, после чего может быть установлена реальная личность пользователя и обчищен его кошелёк.
Есть такие риски и на Android, где Cyble обнаружила свыше 50 мошеннических приложений в стиле ChatGPT. Они относятся к разным семействам вредоносных программ, таких как потенциально нежелательные программы, рекламное ПО, шпионское ПО и мошенничество со счетами. Одно приложение называется просто ChatGPT, использует иконку в стиле логотипа ChatGPT, но в нём нет функций искусственного интеллекта. Жертва этого приложения получит подписку на платные сервисы, не подозревая об этом. Другое приложение крадёт конфиденциальные данные, такие как журналы вызовов, контакты, текстовые сообщения и мультимедийные файлы.
У ChatGPT нет официальных приложений для Windows, Android и вообще любой системы, поскольку доступ даётся через браузер по адресу chat.openai.com. Любая программа, называющая себя ChatGPT, является фальшивкой.
Как всегда в таких новостях, для защиты рекомендуется иметь постоянно обновляемый антивирус, не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать сомнительные электронные письма и тем более вложенные в них файлы, пишет Neowin.