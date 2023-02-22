Bing Chat, чат-бот с искусственным интеллектом на основе ChatGPT, покоривший мир всего две недели назад, становится мобильным. В то время как Bing Chat ранее был доступен только на ноутбуке или настольном компьютере в веб-браузере, Microsoft объявила что теперь он есть в мобильных приложениях Bing и Edge на iOS и Android.
реклама
Теперь вы можете разговаривать с Bing, используя свой голос, и — на мобильном устройстве — он ответит вам. На данный момент голос Bing — это обычный женский голос, которому немного не хватает эмоций. Это похоже на настройки Siri и Alexa по умолчанию, хотя их можно изменить, а варианты включают мужские голоса и различные акценты.
Но переход Bing на мобильные устройства происходит не только в Edge и приложении Bing: Microsoft также размещает чат-бота с искусственным интеллектом в Skype. В этом случае вы добавляете Bing в разговоры между вами и вашими друзьями или в групповые чаты. Оттуда вы можете пометить @Bing, чтобы задать вопросы, и Bing AI ответит. Согласно сообщению в блоге Microsoft, вы сможете выбирать между получением ответа в виде текста, маркеров или «упрощенного ответа».
Bing также может выступать в качестве переводчика в Skype — Microsoft заявляет, что он «свободно» говорит на более чем 100 различных языках. Помимо Skype, Microsoft заявляет, что в будущем планирует внедрить Bing в другие службы чата, такие как приложение Teams.
Люди, у которых уже есть доступ к предварительной версии чата Bing, сегодня получат доступ к Skype. Однако компания предупреждает об ошибке:
«В первые несколько дней тестирования этих мобильных приложений вы можете время от времени сталкиваться с проблемами подключения в ситуациях с низкой пропускной способностью. Мы знаем об этой проблеме и работаем над ее устранением».
Microsoft сообщает, что предварительную версию Bing посетили более миллиона человек из более чем 169 стран. Компания внесла некоторые изменения в чат-бот, ограничив его использование после того, как он вышел из строя во время долгих разговоров.