Теперь вы можете поговорить с Bing, и он ответит

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Bing Chat, чат-бот с искусственным интеллектом на основе ChatGPT, покоривший мир всего две недели назад, становится мобильным. В то время как Bing Chat ранее был доступен только на ноутбуке или настольном компьютере в веб-браузере, Microsoft объявила что теперь он есть в мобильных приложениях Bing и Edge на iOS и Android.

реклама

Теперь вы можете разговаривать с Bing, используя свой голос, и — на мобильном устройстве — он ответит вам. На данный момент голос Bing — это обычный женский голос, которому немного не хватает эмоций. Это похоже на настройки Siri и Alexa по умолчанию, хотя их можно изменить, а варианты включают мужские голоса и различные акценты.

Но переход Bing на мобильные устройства происходит не только в Edge и приложении Bing: Microsoft также размещает чат-бота с искусственным интеллектом в Skype. В этом случае вы добавляете Bing в разговоры между вами и вашими друзьями или в групповые чаты. Оттуда вы можете пометить @Bing, чтобы задать вопросы, и Bing AI ответит. Согласно сообщению в блоге Microsoft, вы сможете выбирать между получением ответа в виде текста, маркеров или «упрощенного ответа».

Bing также может выступать в качестве переводчика в Skype — Microsoft заявляет, что он «свободно» говорит на более чем 100 различных языках. Помимо Skype, Microsoft заявляет, что в будущем планирует внедрить Bing в другие службы чата, такие как приложение Teams.

Люди, у которых уже есть доступ к предварительной версии чата Bing, сегодня получат доступ к Skype. Однако компания предупреждает об ошибке:

«В первые несколько дней тестирования этих мобильных приложений вы можете время от времени сталкиваться с проблемами подключения в ситуациях с низкой пропускной способностью. Мы знаем об этой проблеме и работаем над ее устранением».

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Microsoft сообщает, что предварительную версию Bing посетили более миллиона человек из более чем 169 стран. Компания внесла некоторые изменения в чат-бот, ограничив его использование после того, как он вышел из строя во время долгих разговоров.