Один продавец из США давно хотел написать свою книгу, но никак не решался сделать это. После того, как ChatGPT вышла в свет, его мнение кардинально изменилось, и он понял, что время пришло. Делая необходимые запросы чат-боту, пользователь получал сгенерированные блоки текста, которые позже стали полноценной историей и превратились в детскую книжку под названием “Мудрая маленькая белка: история о сбережениях и инвестициях”.
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Она продаётся в интернет-магазине Amazon Kindle по цене в 2,99$ за электронную и 9,99$ за печатную версию. По заявлениям автора, он смог получить чуть менее 100$ с продаж. Примечательно, что графический материал для книги был создан также с помощью искусственного интеллекта.
И эта история далеко не единственная, ведь ещё в середине февраля в магазине Amazon Kindle было выложено на продажу более 200 электронных книг, которые написаны за авторством или в соавторстве с ChatGPT. При этом в магазине появилась новая группа книг, она включает публикации о методах использования ChatGPT, которые написаны самим ChatGPT.
К сожалению, точно неизвестно, все ли авторы указывают нейросеть в качестве соавтора, ведь могут быть и те, кто причисляет написанная работу, как свой единоличный труд, а доказать обратное весьма непросто. Эта ситуация может вызвать ажиотаж среди потенциальных писателей и людей, которые ищут пути относительно лёгкого заработка.
Примечательно, что на социальных платформах YouTube и Reddit уже появилось большое количество руководств о том, как можно быстро написать книгу с помощью ChatGPT. Один из подобных авторов выложил видео о том, как он и ChatGPT написали новеллу объёмом в 119 страниц всего за одни сутки.