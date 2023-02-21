Подобное будет наблюдаться впервые с 2019 года.

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По прогнозу UBS, впервые с 2019 года в текущем году динамика продаж Apple iPhone окажется хуже, чем у конкурентов с платформой Google Android. В последнем случае объёмы продаж соответствующих смартфонов вырастут на 3,2%, тогда как у Apple они упадут на 0,7% до 229 млн штук. Конечно, падение нельзя назвать катастрофическим, но привыкшей к положительной динамике поставок Apple это будет неприятно.

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Источник изображения: Apple

Не факт, кстати, что выручка Apple при этом снизится. Компания до сих пор получает основной доход от реализации смартфонов, но снижение поставок в штуках может быть компенсировано ростом средней цены реализации, да и на направлении услуг выручка Apple в последнее время растёт уверенными темпами.

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По мнению представителей UBS, конъюнктура рынка в этом году будет работать против Apple, поскольку её продукция охотнее всего покупается в Северной Америке, а основным локомотивом рынка смартфонов в этом году станет Азия, и главным образом — Китай. В этом регионе популярнее устройства под управлением Google Android.