Японский автопроизводитель Nissan считает, что если его будущие электромобили будут носить знакомые имена, это поможет лучше продавать их. По этой причине она собирается выпустить электрические модели Juke, Rogue и Rogue Sport в 2025 году. Глава европейского подразделения компании в интервью сказал, что такое решение принято на основе популярности гибридной системы Nissan e-Power.
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Эта уникальная система помогла Nissan заметно поднять продажи Qashqai (в США называется Rogue Sport) в 2022 году. В отличие от типичных подзаряжаемых гибридов (plug-in), гибрид Qashqai e-Power использует трансмиссию ICE для питания аккумулятора, который в свою очередь питает электродвигатель.
Такую же систему Audi использовала для питания своего электромобиля в ралли Дакар. Внедрять её легче, чем традиционную аккумуляторно-электрическую установку. Генеральный директор Nissan Europe Гийома Картье считает, что гибридная трансмиссия e-Power сделает электромобили ещё популярнее.
«В процессе перехода мы сначала используем e-Power, прежде чем перейти на чистые электромобили BEV», — говорит Картье. «Сейчас наступает пора e-Power, преимуществами которого нам следует воспользоваться в моделях Qashqai».
Nissan собирается электрифицировать и X-Trail (в США Rogue). В 2021 году в Европе Nissan смогла продать лишь 2380 этих моделей. Для сравнения, Nissan Ariya, целый год бывший недоступным, купили 3182 раз.
Rogue и Rogue Sport EV с большой долей вероятности будут работать на платформе Common Module Family (CMF), разработанной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Это сотрудничество может привести к появлению немалого количества интересных электромобилей, в основном от Mitsubishi.
Сейчас Nissan применяет эту платформу для Nissan Ariya. Быть может, в составе известных моделей Rogue и Rogue Sport спрос мог бы оказаться выше.
Японский бренд стремится к 2030 году нарастить долю электромобилей от общего числа своих продаж до 50%, а в следующем десятилетии продавать исключительно электромобили. Старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну на Нью-Йоркском автосалоне 2022 года говорил, что рад отказаться от создания автономных электромобилей вроде Leaf и Ariya в пользу электрификации устаревших моделей, таких как Pathfinder, Frontier и даже Z, пишет carbuzz.