Для своих электромобилей, реализуемых в Европе.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На этой неделе стало известно о готовности Renault передать в отдельный траст около 28% акций Nissan, которые принадлежали французскому автогиганту в рамках сформированного более двух десятилетия назад альянса. Доля Renault в капитале Nissan сократится до 15%, а последняя из компаний купить идентичную долю в капитале дочерней структуры Ampere, которую французский автопроизводитель создал для разработки и производства электромобилей, а также программного обеспечения для них.

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Агентство Reuters поведало о совместных проектах двух компаний, которые планируется реализовать в ближайшие годы. Renault и Nissan собираются использовать общие платформы для создания электромобилей классов A, B и C по общепринятой европейской классификации, а заодно сотрудничать в сфере создания коммерческого электротранспорта.

Источник изображения: Nissan

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В европейской линейке электромобилей, как считается, компании с 2026 года начнут использовать общую платформу с бортовым напряжением 800 вольт, которая позволит сократить время зарядки тяговых батарей за счёт способности принимать более высокие токи зарядки. Не исключено, что в рамках такой кооперации что-то перепадёт и третьему члену альянса в лице Mitsubishi Motors.