Среди производителей флагманских смартфонов самым консервативным является компания Sony. Хотя по количеству проданных аппаратов она далеко не лидер, её смартфоны имеют собственную идентичность.
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Вряд ли это изменится в нынешнем году. Наверняка новая модель будет напоминать прошлогодний Xperia 1 IV.
Некоторые изменения в Xperia 1 V должны быть, но привычный облик останется на своём месте. Об этом можно судить по изображениям от инсайдера Стива Хеммерстоффера под ником OnLeaks. На них можно увидеть соотношение сторон экрана 21:9 и привычно острые края устройства.
Изменения затронули задние камеры, которые вместе со вспышкой размещены более компактно. Выступ камер стал чуть больше. Xperia 1 V на этот раз обойдётся без сенсора3D ToF.
Размеры корпуса вместо прежних 165 х 71 х 8,2 мм могут стать 161 х 69,3 х 8,5 мм. Диагональ экрана в 6,5 дюймов должна остаться неизменной, так что уменьшиться могут рамки вокруг экрана. Внутри находится флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ памяти и аккумулятор с ёмкостью скорее всего 5000 мАч.
Разрешение сверхширокоугольной камеры сзади может вырасти с 12 Мп до 48 Мп, разрешение камеры телефото составит 12 Мп. Сохраняется разъём для наушников и прежнее расположение кнопок и портов. Должен остаться также отсек для карты памяти.
Xperia 1 IV был представлен в мае 2022 года, а Xperia 1 V должен быть анонсирован в конце февраля, пишет Phonearena.