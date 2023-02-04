Sony готовит новый флагманский аппарат с продвинутыми фотографическими возможностями

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В интернете появилось первого изображение будущего смартфона Sony Xperia 1 V, из которого можно понять, что камеры в нём будут изменены. Ранее выпущенная модель Xperia I IV обладает вертикальным выступом камеры. Разрешение основной камеры в нём составляет 12 Мп, есть сверхширокоугольная 12 Мп и камера телефото тоже 12 Мп. Ещё установлен сенсор ToF (Time of Flight) для сбора информации о глубине и сенсор RGB IR для лучшей настройки баланса белого.

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Инсайдер с ником ZACKBUKS нашел изображение Xperia 1 V на форумах Esato и опубликовал в своём аккаунте на Weibo. Хотя нет полной уверенности в подлинности изображения, оно кое-что рассказывает о будущем смартфоне. Вероятно, в нём больше не будет сенсоров 3D ToF и RGB-IR. Вместо ToF может применяться технология отслеживания фокуса на основе ИИ.

Также вероятно использование других основной и сверхширокоугольной камер. Прежде считалось, что аппарат получит новую камеру телефото. Если всё это подтвердится, Sony заменит все задние камеры.

На выступе теперь есть вспышка, что придаёт устройству более аккуратный вид. Микрофон разместили рядом с камерами, чтобы повысить чёткость записи звука в процессе съёмки видео.

Наличие на корпусе логотипа NFC должно означать, что перед нами изображение международной версии устройства.

Ранее также говорилось, что Xperia 1 V может заметно подешеветь по сравнению с Xperia 1 IV, тем самым став более опасным конкурентом для только что анонсированного Samsung Galaxy S23 Ultra. Ожидается использование процессора Snapdragon 8 Gen 2 и наличие небольшого отверстия для передней камеры вместо широкого выреза на экране. Сканер отпечатков может располагаться внутри экрана.

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Анонс может состояться на выставке MWC в конце февраля, хотя начала продаж предстоит ждать дольше, сообщает Phonearena.