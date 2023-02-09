Недавно проведённое в Калифорнии исследование показало, что в районах с наибольшим количеством полностью электрических автомобилей (с нулевым уровнем выбросов) зафиксировано снижение числа посещений отделений неотложной помощи по причине астмы на 3,2%. Исследователи полагают, что это стало результатом сокращения уровня диоксида азота (NO2) в воздухе.
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Электрические автомобили пока составляют меньшинство на дорогах Америки и всего мира, но исследователи уже нашли пользу для здоровья от снижения загрязнения выхлопными газами.
Внедрение электромобилей происходит главным образом в районах с более высокими доходами и уровнем образования. Это связано с их высокой стоимостью и отсутствием зарядных устройств в сдаваемых в аренду жилых домах.
Исследователи уверены, что по мере распространения на дорогах электромобилей и грузовиков польза для здоровья будет расти. В Калифорнии все автомобили и лёгкие грузовики, проданные к 2035 году, должны быть автомобилями с нулевым уровнем выбросов. К прошлой осени почти 18% проданных в Калифорнии новых автомобилей были полностью электрическими. В целом в США этот показатель составляет 6%.
Распространение электромобилей может сократить число случаев астмы, сердечных приступов и инсультов, преждевременной смертности и рака лёгких. Также можно избежать миллионов потерянных рабочих дней, пишет upi.com.