Первый игровой ноутбук на новой флагманской карте обойдётся в $3899

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Первый высокопроизводительный игровой ноутбук с процессором Raptor Lake и последним поколением видеокарт Nvidia предлагается в магазине Amazon. В среду откроются предварительные заказы, но компания Gigabyte решила не ждать и выставить флагманский игровой ноутбук AORUS 17X. Это самая продвинутая модель среди всех игровых ноутбуков, которые компания готовится начать продавать в феврале.

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Здесь используется процессор Core i9-13900HX на архитектуре Raptor Lake. Это 24-ядерный разблокированный чип с частотой до 5,4 ГГц. Серия HX получила увеличенный TDP до 55 Вт, но более слабую встроенную графику.

Впрочем, встроенная графика здесь ни к чему. Установлена мобильная видеокарта RTX 4090 с максимальным TGP до 175 Вт с 16 ГБ памяти GDDR6. Поддерживается оперативная память DDR5 5600, две планки по 16 ГБ, и 2 ТБ хранилища SSD Gen4 M.2. Размер экрана 17,3 дюймов, соотношение сторон 16:9, разрешение QHD 2560 х 1440, частота 240 Гц, 100% цветового диапазона DCI-P3, сертификация TÜV Rheinland. Установлена Windows 11 Pro, есть Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth V5.2.

Флагманские ноутбуки Gigabyte получили до 64 ГБ. Память DDR5-5600 стала шагом вперёд по сравнению с предыдущими сериями ноутбуков с модулями 4800 МТ/с.

Этот ноутбук получил мощное охлаждение с четырьмя вентиляторами и полностью закрывающейся испарительной камерой. В результате вес составляет 2,8 кг без блока питания мощностью 330 Вт.

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За такое удовольствие придётся отдать $3899, а продажи начнутся 8 февраля, сообщает Videocardz.