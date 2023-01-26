Экстремальный эксперимент на ПК стоимостью $3000 провёл китайский блогер

Бака, китайский энтузиаст компьютерного оборудования и создатель контента, попытался использовать современный мощный ПК, оснащенный Intel Core i9-13900K и видеокартой Asus GeForce RTX 4090 ROG Strix, при отрицательных температурах на улице в городе Мохэ в течение одной ночи, сообщает WCCFTech. К большому удивлению, оборудование не только прекрасно работало в течение некоторого времени, но и пережило эксперимент.

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Современные высококлассные процессоры и видеокарты для настольных компьютеров выделяют так много тепла, что для процессоров рекомендуется использовать современные системы жидкостного охлаждения, в то время как графические платы оснащаются довольно монструозными системами воздушного охлаждения с тремя, а иногда и четырьмя вентиляторами. Но такие сложные кулеры, очевидно, не нужны, если температура на улице находится в диапазоне от -30 до -53 градусов Цельсия и вы можете гарантировать, что аппаратное обеспечение не подвергнется короткому замыканию.

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Всё получилось как нельзя лучше. Температура процессора упала до 10-15 оС, Intel Core i9-13900K имел достаточный температурный запас, чтобы разогнаться до 6,18 ГГц. Температура GeForce RTX 4090 от Nvidia упала до - 40оC в простое и не превышала 30 градусов Цельсия при высоких нагрузках. Машина продержалась при отрицательных температурах пару ночей, хотя неясно, насколько сильно деградировало оборудование при работе в таком режиме.