Ещё можно будет включить у часов секунды

Обновление Windows 11 2022 уже стало доступным значительному числу пользователей. Первое крупное обновление в истории этой системы приносит новую функциональность и исправляет недостатки изначальной версии системы. На этом Microsoft останавливаться не собирается и будет вносить новые изменения. С пятью из них уже можно познакомиться в предварительных сборках.

реклама

Windows 11 является красивой системой, хотя есть ещё к чему стремиться в плане единого стиля разных её областей. В приложении «Параметры» иконки при нажатии начнут показывать анимацию.

Зачастую Microsoft сначала что-то уберёт из системы, получит порцию критики, а спустя некоторое время вернёт это, словно какое-то дизайнерское откровение. На этот раз эти слова относятся к возможности включить отображение секунд на часах в системном трее. Если так пойдёт и дальше, разработчики могут решиться позволить менять положение панели задач.

Виджеты Windows нельзя назвать популярными из-за их реализации, но скоро они смогут работать в полноэкранном режиме. Появятся виджеты сторонних разработчиков, которые нужно будет устанавливать из магазина Microsoft Store.

В версии Windows 11 25252 появилось подлинное окно поиска. Оно позволяет вводить текст там, куда вы нажимаете, не переключая фокус на другое окно или поле.

Наконец, диспетчер задач получил окно для поиска процессов. В приложении появилась улучшенная поддержка тем. Это позволит ему быть светлым или тёмным независимо от темы остальной операционной системы. Есть более современные диалоговые окна и возможность отключить предупреждение о режиме эффективности.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Уже сейчас можно включить обновлённый диспетчер задач в Windows 11 2022, но лучше не делать этого из-за возможных ошибок в работе, сообщает Neowin.