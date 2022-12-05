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Windows 11 скоро получит обновления виджетов, диспетчера задач, приложения «Параметры»
Ещё можно будет включить у часов секунды
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Обновление Windows 11 2022 уже стало доступным значительному числу пользователей. Первое крупное обновление в истории этой системы приносит новую функциональность и исправляет недостатки изначальной версии системы. На этом Microsoft останавливаться не собирается и будет вносить новые изменения. С пятью из них уже можно познакомиться в предварительных сборках.

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Windows 11 является красивой системой, хотя есть ещё к чему стремиться в плане единого стиля разных её областей. В приложении «Параметры» иконки при нажатии начнут показывать анимацию.

Зачастую Microsoft сначала что-то уберёт из системы, получит порцию критики, а спустя некоторое время вернёт это, словно какое-то дизайнерское откровение. На этот раз эти слова относятся к возможности включить отображение секунд на часах в системном трее. Если так пойдёт и дальше, разработчики могут решиться позволить менять положение панели задач.

Виджеты Windows нельзя назвать популярными из-за их реализации, но скоро они смогут работать в полноэкранном режиме. Появятся виджеты сторонних разработчиков, которые нужно будет устанавливать из магазина Microsoft Store.

В версии Windows 11 25252 появилось подлинное окно поиска. Оно позволяет вводить текст там, куда вы нажимаете, не переключая фокус на другое окно или поле.

Наконец, диспетчер задач получил окно для поиска процессов. В приложении появилась улучшенная поддержка тем. Это позволит ему быть светлым или тёмным независимо от темы остальной операционной системы. Есть более современные диалоговые окна и возможность отключить предупреждение о режиме эффективности.

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Уже сейчас можно включить обновлённый диспетчер задач в Windows 11 2022, но лучше не делать этого из-за возможных ошибок в работе, сообщает Neowin.

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#microsoft #windows 11
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