Ещё до релиза системы Windows 11 Microsoft обещала дать возможность подключения к Android-устройствам. Это напоминает подключение между iPhone и Mac. Теперь стали известны планы разработчика в этом направлении.
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На странице GitHub для разработчиков подсистем Windows-Android показаны технологические планы Microsoft по улучшению совместимости Android и Windows 11. Компания собралась принести поддержку недавно представленной Android 13.
Планы содержат столбец для функций Android-приложений, которые Microsoft внедрила или скоро внедрит, а другой столбец для планов на будущее. В последнем говорится о добавлении поддержки Android 13 и перечислены такие возможности, как передача файлов, ярлыки, картинка в картинке и доступ к локальной сети по умолчанию.
В столбце «текущие функции» Microsoft работает над виджетами Android, прямым доступом по Bluetooth, BLE, резервным копированием и восстановлением файлов, аппаратным DRM, быстрыми плитками и USB. Среди уже доступных функций поддержка передней и задней камер, Ethernet, GPS, поддержка дополнительного экрана, совместимость с геймпадом, WebView и управление окнами произвольной формы.
Совместимость с приложениями для Android стала общедоступной с первым обновлением в феврале. Microsoft выпустила эту опцию в состоянии «предварительного просмотра», дав доступ к примерно тысяче приложений для Android из Amazon AppStore. Пользователи также могут скачивать файлы APK.
Google выпустила Android 13 в августе, на устройствах других производителей она появится позже в этом году. Большинство новшеств в ней связаны с безопасностью, конфиденциальностью и настройками. Даётся более точечный контроль над тем, к каким файлам приложения могут иметь доступ, и более широкая совместимость с планшетами и хромбуками. Неясно, сколько из этого появится в Android-приложениях для Windows 11, пишет Techspot.