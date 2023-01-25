Использование двух чипов сделало бы их быстрее и долговечнее

Устройства последнего поколения обычно превосходят более ранние модели. Это относится и к недавно представленному компьютеру Apple Mac mini. При этом кое-что в нём принесли в жертву ради достижения умеренной цены в $599. Дизайн оставили прежним, а ещё у M2 Mac mini стали ниже скорости чтения и записи накопителя по сравнению с M1 Mac mini.

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YouTube-блогер Брэндон Гикабит разобрал M2 Mac mini и нашёл внутри один чип флэш-памяти NAND, тогда как в M1 Mac mini их два по 128 ГБ. Наличие нескольких чипов флэш-памяти NAND в одном устройстве повышает скорость чтения и записи, а заодно срок их службы.

Так происходит, если не все данные записываются на один чип, а нагрузка распределяется между ними. К M2 Mac mini это не относится. Приложение Blackmagic Disk Speed Test показывает, что накопитель вместимостью 256 ГБ даёт скорость передачи данных только 1500 МБ/с, что на 30%-50% медленнее по сравнению с М1 Mac mini. В реальных сценариях применения результаты могут отличаться.

Желающие пробрести M2 Mac mini могут заплатить больше за версию с объёмом хранилища 512 ГБ, поскольку 256 ГБ по нынешним меркам мало даже без учёта скорости. Apple ещё в прошлом году начала поставлять устройства с одним чипом памяти, выпустив M2 MacBook Air и M2 MacBook Pro.





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Таким образом, покупателям предстоит выбирать между экономией и долгосрочной долговечностью хранилища, пишет WCCFTech.