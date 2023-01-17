В новых MacBook обещана продолжительность работы до 22 часов и добавлен стандарт связи Wi-Fi 6E

Компания Apple посредством YouTube во вторник представила ноутбуки MacBook Pro размером 14 и 16 дюймов и настольный ПК Mac Mini на процессорах M2 Pro и M2 Max. Дизайн устройств не претерпел радикальных изменений, а процессоры пришли на смену моделям M1, M1 Pro и M1 Max.

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В пресс-релизе Apple сказано, что M2 Pro масштабирует архитектуру M2, предлагая до 12 ядер CPU и до 19 ядер GPU, а также до 32 ГБ быстрой унифицированной памяти. M2 Max имеет 38-ядерный GPU, удвоенную пропускную способность памяти и её объём до 96 ГБ.

14-дюймовые и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro представили в октябре 2021 года с новым прямоугольным дизайном с плоской крышкой и острыми углами. Там отсутствовал интерфейс сенсорной панели из предыдущих MacBook Pro. Он остался только на 13-дюймовом MacBook Pro M2 2022 года, который также сохраняет старый дизайн.





Кроме процессоров, самым большим изменением стала автономность в 22 часа, рекордное значение для Mac. MacBook Pro поддерживает Wi-Fi 6E вместо Wi-Fi 6 и HDMI. Последнее позволяет подключать мониторы 8K 60 Гц и 4K 240 Гц.

Apple сообщает, что производительность M2 Pro на 40% опережает M1 Pro в Photoshop, а M2 Max производит рендеринг эффектов в Cinema 4D и цветокоррекцию в DaVinci Resolve на 30% быстрее по сравнению с М1 Max.

Новый 14-дюймовый ноутбук на M2 Pro стоит от $1999, а 16-дюймовый на M2 Pro от $2499. Сенсорные экраны в ноутбуках, вопреки существовавшим слухам, не появились.

Mac Mini в последний раз менялся в 2020 году, когда туда добавили процессор M1. Теперь здесь применяются чипы M2 и M2 Pro. Apple говорит, что версия на M2 в Photoshop работает на 50% быстрее по сравнению с M1 и в 2,4 раза быстрее при перекодировании в Final Cut Pro. Компьютер на M2 Pro до 4,2 раза быстрее по сравнению с M1 Mac Mini в Final Cut Pro.





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Новая модель ПК стоит от $599 на M2 и $1299 на M2 Pro. Заказы принимаются с сегодняшнего дня, а продажи начнутся в следующий вторник, пишет Cnet.