Новый Mac mini может быть привлекательной покупкой за рекомендованную цену

Тестирование процессора Apple M2 Pro в составе недавно анонсированного компьютера Mac mini даёт понять, что он стал значительно быстрее по сравнению с прежним M1 Max. В тесте Geekbench 5 Metal процессор M2 Pro показал результат в 52792 балла. Графический процессор M2 Pro всего на 12% медленнее, чем графика процессора более высокой ценовой категории M1 Max.

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Идентификатор модели указан как Mac14,12, что говорит о тестировании компьютера Mac mini. Эти результаты намекают на то, что у Mac mini достаточно качественное охлаждение для эффективного рассеивания тепла от процессора. Из этого можно сделать вывод, что результаты этого процессора на новых ноутбуках MacBook Pro размером 14 и 16 дюймов могут быть ниже.

Версия M1 Max с 24-ядерным графическим процессором показала результат в 59345 баллов, что на 12% превосходит 19-ядерный графический процессор в составе M2 Pro. При таком незначительном отличии M2 Pro привлекательнее по соотношению «цена-качество», что позволяет порекомендовать новый Mac mini к покупке за стоимость в $599.

Впрочем, у некоторых продавцов M2 Pro Mac mini и M1 Max Mac Studio стоят одинаково при одном объёме памяти. Тогда Mac mini может быть выгоднее, поскольку 12-ядерный процессор даёт большую эффективность в вычислительной мощности, нежели 24-ядерный графический процессор в M1 Max. Нужно только помнить, что результаты в Geekbench 5 далеко не всегда отображают производительность в реальных приложениях, пишет WCCFTech.

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