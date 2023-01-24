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Android 14 может частично запретить стороннюю установку приложений
Приложения для более старых версий Android будут полностью заблокированы
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Android 13 сейчас установлена более чем на 5% Android-устройств, на что ушло немногим менее полугода. Уже недалёк тот день, когда начнут выпускать предварительные сборки Android 14, а ближе к концу лета можно ждать и её финальный вариант. Пока же начинают появляться первые данные о новшествах этой версии. Одно из них повлияет на скачивание приложений.

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Согласно обнаруженным в коде изменениям, Android 14 станет полностью блокировать предназначенные для более старых версий Android приложения. Google постоянно просит разработчиков обновлять свои приложения под актуальные версии Android. Правила магазина Play Store требуют, чтобы приложения были ориентированы минимум на Android 12. Это относится к приложениям только из магазина Play Store. Ничего не мешает скачивать приложения под более старые версии системы из сторонних магазинов и сайтов. Можно делать это даже в Play Store, если это приложение ранее уже устанавливалось на устройстве.

Это изменится с появлением Android 14. Google старается уменьшить вероятность распространения в системе вредоносных программ. Новый код ужесточит требования к API и полностью запретит устаревшие приложения в магазине Google Play, а также возможность их сторонней установки.

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Некоторые приложения специально предназначены для старых версий Android, чтобы обойти механизмы защиты более современных вариантов Android. Более строгие ограничения не позволят таким приложениям поставить устройства под угрозу, пишет Androidauthority.

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#android #безопасность
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