Темпы распространения новой версии достаточно быстрые по меркам Android

Прошлым летом компания Google представила финальный вариант очередной версии своей мобильной операционной системы Android. C тех пор производители устройств вроде Samsung, Google, OnePlus, Xiaomi и остальных как выпускают на ней новые модели, так и всё дольше обновляют выпущенные прежде. Официальная статистика распространения разных версией системы показывает, что устройств на Android 13 уже немало.

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Сейчас последняя версия работает на 5,2% от общего количества Android-устройств. Число вроде бы небольшое, но для пяти месяцев это не самый плохой показатель, который в абсолютном выражении означает десятки миллионов устройств.

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Google в последние годы представляет такую статистику не слишком регулярно. На этот раз результаты взяты из Android Studio. На Android 12 и Android 12L приходится 18,9% от общего числа устройств, тогда как в минувшем августе у них было 13,5%. По мере роста популярности новых версий утрачивают свои позиции старые. Так, Android Oreo упала ниже 10%. У ещё более старой Jelly Bean было 0,3%, а сейчас её вообще нет в этом списке. Доля Android KitKat упала до 0,7% против 0,9% в прошлом августе, пишет Gizmochina.