Они выходят на смену проверенной временем камере C920s Pro HD

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Компания Logitech представила новую серию недорогих веб-камер Brio 300. Они поддерживают разрешение до Full HD (1080p/30fps) с полем обзора 70 градусов и фиксированным фокусом. Веб-камеры могут похвастаться автоматической коррекцией освещения, шумоподавляющим микрофоном и встроенной защитной шторкой, когда камера не используется.

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Доступны белый, чёрный и розовый цветовые варианты, а также монтажный зажим и кабель USB-C. Эти цвета могут сочетаться с различными моделями мышей и клавиатур Logitech, создавая на вашем столе единообразный внешний вид периферийных устройств. Если в компьютере есть только разъёмы USB-A, потребуется переходник.

Новые камеры Logitech совместимы с большинством популярных платформ для видеоконференций. Они сертифицированы для работы с Google Meet, Zoom и Microsoft Teams. Brio 300 и Brio 305 ориентированы на простых потребителей и бизнес-пользователей. Последние могут быть развёрнуты в организациях и удалённо управляться программой Logitech Sync.

Рекомендованная розничная цена Logitech Brio 300 и Brio 305 равна $69,99 и они продаются на сайте Logitech.

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Есть также более продвинутая камера Brio 500 в тех же трёх цветах. У неё шире поле обзора по диагонали и стереомикрофоны, технология автоматического кадрирования и вращающаяся шторка. Её стоимость составляет $129,99, пишет Techspot.