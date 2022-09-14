Камера с коррекцией освещения, шторкой, поворотным механизмом для показа документов на столе и лёгкие наушники с элементами управления на корпусе.

Сегодня компания Logitech представила веб-камеры Brio 500 и наушники Zone Vibe. Данные продукты разработаны в соответствии с растущими потребностями «гибридных» работников, которые большую или меньшую часть времени работают из дома. Производитель не только реализовал в новых продуктах полезные функции, но и позаботился о дизайне — новинки выглядят стильно и будут доступны в графитовом, молочно-белом и розовом цветах.

реклама

Веб-камеры Brio 500 оснащаются 4 МП сенсором и могут передавать видео в разрешении 1080p (30 FPS) или 720p (60 FPS), максимальное поле зрения 90 градусов. В веб камере есть пара микрофонов, возможно формирования луча для подавления фоновых звуков. Камеру можно поворачивать, Logitech называет это Show Mode, — режим для показа эскизов и других документов на столе, изображение в этом режиме автоматически переворачивается.





Объектив камеры может удерживать пользователя в кадре во время его движения, функция называется RightSight, также присутствует коррекция изображения RightLight 4 при плохом освещении. Для повышения конфиденциальности Brio 500 оснащаются шторкой, а для удобства использования предусматривается несколько вариантов крепления, один из которых магнитный.

Накладные наушники Zone Vibe должны быть удобны для работы и развлечений в течение всего дня, они весят около 185 грамм (6,5 унций), накладки выполнены из приятного на ощупь трикотажа и пены с эффектом памяти. Есть функция шумоподавления, автоматического выключение микрофона в сложенном состоянии, встроенные регуляторы громкости, кнопки для управления проигрывателем, подтверждения и отклонения вызовов. Наушники оснащаются 40-мм динамиками, со слов компании, они отличаются глубокими басами, чистыми высокими частотами и минимальными искажениями. Передача сигнала осуществляется через USB Type-A ресивер.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В сериях Brio 500 и Zone Vibe представлено по несколько моделей, включая варианты для бизнеса. Рекомендованные цены: