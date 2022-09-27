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Logitech снизила стоимость своей игровой консоли G Cloud
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 На прошлой неделе Logitech представила свою первую портативную игровую консоль под названием G Cloud. Logitech G Cloud напоминает Nintendo Switch Lite и Steam Deck, хотя весит всего 463 г. В то время как первые две используют проприетарные операционные системы, Logitech G Cloud работает под управлением Android.

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 Следовательно, Logitech G Cloud ближе к серии AYN Odin, чем Switch Lite или Steam Deck. Однако G Cloud использует чипсет Snapdragon 720G среднего уровня, анонсированный Qualcomm еще в 2019 году. Кроме того, G Cloud имеет 7-дюймовую IPS панель, с разрешением 1080p и частотой 60 Гц при соотношении сторон 16:9. Консоль оснащается 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 64 ГБ расширяемой памяти и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки через разъем USB Type-C.

 Предположительно, G Cloud обеспечит до 12 часов автономной работы при игре на потоковых сервисах, таких как NVIDIA GeForce Now и Xbox Cloud Gaming. К сожалению, производительность Snapdragon 720G будет значительно хуже, чем у большинства современных смартфонов среднего класса.

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 Удивительно, но Logitech уже снизила стоимость G Cloud на своем сайте. Первоначально компания просила 349,99 долларов, но теперь она и сторонние розничные продавцы, такие как Amazon, снизили цену устройства до 299,99 долларов. Предварительный заказ на G Cloud можно сделать до 18 октября. 

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#консоль #logitech #игровая консоль #g cloud
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