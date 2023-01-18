Скоро игровые ноутбуки станут мощными как никогда прежде

Стало известно, что предварительные заказы на ноутбуки с мобильными видеокартами Nvidia RTX 4090 и RTX 4080 откроются на 8 дней раньше официального релиза этих карт, то есть 1 февраля. Это даст желающим неделю на покупку, прежде чем высокий спрос приведёт в исчезновению ноутбуков из продажи. Более слабые мобильные карты RTX 4070, 4060 и 4050 будут представлены 22 февраля.

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Мобильная Nvidia RTX 4090 является флагманской моделью на смену RTX 3080 Ti. Здесь 9728 ядер CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине. Тактовая частота составит 1455-2040 МГц, а энергопотребление 80-150 Вт в зависимости от ноутбука, его системы охлаждения и площади.

RTX 4080 содержит 7424 ядра CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине. Частоты составляют 1350-2280 МГц, энергопотребление 60-150 Вт.

Nvidia обещает на этих картах 60 кадров/с на мониторе 4K и даже на трёх мониторах разом с объёмным звуком. Можно предположить, что речь идёт об использовании DLSS 3, чтобы показатели выглядели внушительнее.

GeForce RTX 4070 содержит 4608 ядер CUDA, 8 ГБ GDDR6, 128-битную шину, частоты 1230-2175 МГц и энергопотребление 35-115 Вт. У RTX 4060 будет 3072 ядра CUDA, 8 ГБ памяти, 128-битный интерфейс и мощность 35-115 Вт. Частоты Boost составят 1470-2370 МГц.

Картой начального уровня является RTX 4050 с 2560 ядрами CUDA, 6 ГБ GDDR6 на 96-битной шине и с энергопотреблением 35-115 Вт (как у 4060 и 4070). Тактовые частоты здесь 1605-2370 МГц. Это минимальная и максимальная частоты разгона ноутбуков с этими GPU, связанные с мощностью графического процессора, которую выберут производители ноутбуков.

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Nvidia обещает, что RTX 4070, 4060 и 4050 будут потреблять всего треть от энергопотребления RTX 3080 и смогут запускать игры на 1440p Ultra со скоростью 80 кадров/с, сообщает Techspot.