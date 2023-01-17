Сегодня появились официальные ценники на игровые ноутбуки MSI с графикой нового поколения NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace. К большому сожалению, цены на них оказались достаточно высокими, поэтому никакого доступного лэптопа с GeForce RTX 4050 за 999 долларов не будет.
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GT77HX Titan
Отмечается, что топовая модель GT77HX Titan будет оснащена мощным графическим ускорителем GeForce RTX 4090 и процессором Intel Core i9-13980HX. Т.к. модель рассчитана на требовательные игры, она получит 64Gb оперативной памяти DDR5-5600 и SSD ёмкостью 2Tb. Стоимость системы поразительна – 4 700 долларов (346 тыс. рублей по актуальному курсу).
GE78HX Raider
Следующая модель – уже чуть попроще. В отличие от старшей версии, GE78HX Raider получит не 4K-дисплей на 144 Гц, а 1440p на 240 Гц. Видеокарта, соответственно, уровнем ниже – GeForce RTX 4080. Процессор – Intel Core i9-13980HX. Лэптоп будет иметь столько же памяти, но менее быстрого типа, и аналогичный объём SSD. Стоимость – 3 999 долларов (295 тыс. рублей).
Pulse 15
Перед нами ещё более простой вариант: GeForce RTX 4070 8Gb, Intel Core i7-13700H, 32Gb DDR5-5200 и SSD на 1Tb. Цена – 1 699 долларов (125 тыс. рублей). В качестве альтернативы предлагается та же модель, но уже с GeForce RTX 4060 и вдвое меньшим количеством ОЗУ: всего 16Gb. Просить за устройство будут 1 499 долларов (111 тыс. рублей).
Katana 15
Katana 15 будет представлена двумя моделями: первая с GeForce RTX 4050, вторая – с GeForce RTX 4060. Первой дадут 1Tb SSD, второй – 512Mb SSD. Обе получат одинаковую стоимость – 1 199 долларов (88 тыс. долларов).
Предзаказы на ноутбуки могут начаться уже 1 февраля. В зависимости от модели, к покупателям они придут не раньше 8-22 февраля.
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