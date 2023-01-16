Приостановка работы сторонних приложений является преднамеренной, написал один из инженеров Twitter в Slack

В выходные появилась информация, согласно которой существует переписка сотрудников Twitter в сервисе Slack, говорящая о целенаправленном отключении доступа сторонних приложений Twitter к своим API. Отключение случилось в четверг и затронуло не все использующие API приложения и службы. Отключились наиболее популярные сторонние клиенты Twitter, включая Tweetbot от Tapbots и Twitterrific от The Iconfactory. Официального разъяснения этого шага от Twitter не последовало.

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Действия Twitter некоторые аналитики рассматривают как неуважение к роли, которую сторонние приложения играли в успехе сервиса. Twitter создали в 2006 году, но только через год, после релиза первого iPhone он стал популярен благодаря мобильным приложениям.

К 2007 году клиент Twitterrific уже пользовался большим спросом на Mac и приложил руку к появлению термина «твит». Это приложение первым применило иконку птицы и счётчик символов. До появления iPhone SDK оставалось несколько месяцев, но разработчики из The Iconfactory уже экспериментировали с переносом Twitterrific на iPhone.

Несмотря на популярность iPhone, Twitter не предложил собственного мобильного приложения. Вместо этого в 2010 году компания приобрела приложение Tweetie. Оно отличалось не только внешней красотой и качеством работы, но и принесло «обновление по нажатию», что потом появилось на iOS. Twitter сделал Tweetie официальным приложением, после чего вышла не лучшая версия для iPad, а в начале 2011 года версия для Mac.

Даже после появления у Twitter собственного набора приложений рынок сторонних приложений процветал. Tweetbot от Tapbots 2011 года быстро набрал популярность, отличаясь регулярными обновлениями и продуманным дизайном. Затем отношения Twitter со сторонними разработчиками начали портиться, когда в 2012 году ввели набор неких правил. В итоге новых клиентов стало выходить не так много.

В 2021 году была представлена версия Twitter API2.0. Она сделала доступными новые функции и Twitter пообещал ослабить ограничения для сторонних разработчиков. Это привело к росту интереса к разработке сторонних клиентов и созданию инновационных функций.

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Радость сторонних разработчиков была недолгой и появление Илона Маска привело к отключению их приложений, пишет Macstories.