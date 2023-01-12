Социальная сеть Twitter может готовить новые методы монетизации для заработка на платформе. Судя по появившимся в интернете скриншотам, речь идёт о внутренней валюте под названием «монеты» (coins). Недавно их увидели исследователи приложений Джейн Манчун Вонг и Нима Оуджи, которые часто публикуют сведения по непредставленной пока функциональности. Монеты могут быть расширением ранее представленных «чаевых».
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«Монеты позволяют поддерживать создателей, чей контент вам понравился», — говорится в скриншоте от Вонга и Оуджи. На изображении за декабрь показана новая вкладка «Монеты» в том же разделе, где пользователи отслеживают чаевые.
Пока неясно, что именно и когда планирует Twitter. В компании сейчас нет сотрудников по связям с общественностью, так что получить от неё комментарии бывает непросто. Скриншоты наводят на мысль, что Twitter рассматривает возможность размещения монет на видном месте в приложении. На снимке экрана они находятся на главной боковой панели.
Монеты могут применяться не только для чаевых. Вонг заметил функцию «Награды», которая позволяет использовать монеты для покупки подарков для других. Пользователи смогут покупать подарки за одну монету (называемую Mind Blown) или за 5000 (называемую Gold). Неясна стоимость монет, но Twitter наверняка не забудет взять себе процент.
Илон Маск ничего не говорил про монеты и награды, но говорил о том, что хочет лучше вознаграждать создателей контента. По его словам, доходы Twitter Blue потенциально позволят поощрять авторов и что разрабатывается «монетизация для всех форм контента.
Несмотря на название «монеты», здесь нет связи с криптовалютой, пишет Engadget.