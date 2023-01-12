Официальный анонс случится в сентябре или позже осенью

После возрождения старой игровой франшизы MechWarrior студия Piranha Games не собирается останавливаться. Ведётся разработка новой части игры, которая напоминает прошлую MechWarrior 5. Ждать её появления предстоит более года.

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На этой неделе президент Piranha Games Расс Буллок рассказал, что новый проект будет похож скорее на однопользовательскую MechWarrior 5, чем на многопользовательскую MechWarrior Online. Это было сказано в очередном эпизоде подкаста No Guts No Galaxy. Игра станет отдельным релизом на ПК и консолях с акцентом на одиночный и кооперативный режимы. Ещё сказано, что игра «основана на технологической базе MechWarrior 5». Несмотря на эти сведения, Piranha официально ничего не анонсировала.

Серия шутеров-симуляторов боевых роботов MechWarrior производства Dynamix и Activision появилась в 1989 году, став побочным продуктом настольной франшизы BattleTech. Выходили новые игры от Activision, Zipper Interactive и Microsoft, а после MechWarrior4: Vengeance 2002 года наступил долгий перерыв. Все эти игры отсутствуют в современных цифровых магазинах, так что придётся искать их в других местах и постараться, чтобы запустить их в современных операционных системах.

В 2013 году Piranha Games выпустила MechWarrior Online с PvP. В 2019 году появилась MechWarrior 5: Mercenaries, первая однопользовательская игра за 17 лет. Сначала она была только в Epic Games Store, а через два года спустя добралась до Steam.





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MechWarrior 5 получила уже три расширения, четвёртое под названием Rise of Rasalhague выпустят 26 января. Расширение выйдет одновременно с бесплатным обновлением, которое улучшит ИИ. Rise of Rasalhague содержит сюжетную линию из 12 миссий и игровой режим «Проникновение», пишет Techspot.