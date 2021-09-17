Новое дополнение для MechWarrior 5: Mercenaries получило дату выхода
Разработчики из Piranha Games определились с датой выхода Legend of the Kestrel Lancers — дополнения для экшена MechWarrior 5: Mercenaries. Данное DLC должно поступить в продажу 23 сентября — в тот самый день, когда проект появится на PlayStation 4 и PlayStation 5.
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Напомним, Legend of the Kestrel Lancers предложит игрокам новую сюжетную кампанию, три новых биома (Мегагород, Турмалиновая пустыня и джунгли) и около 20 новых вариантов существующих мехов.
Одновременно с выходом Legend of the Kestrel lancers игра получит бесплатное обновление, которое добавит возможность управлять любым ИИ-роботом и переработанную систему ближнего боя. Интерфейс тоже обновят.
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Напомним, MechWarrior 5: Mercenaries доступна на PC, Xbox One, Xbox Series X|S.
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