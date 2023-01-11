Уже два года их продажи не радуют Samsung

К настоящему моменту официально известно, что анонс смартфонов Samsung Galaxy S23 состоится 1 февраля, то есть уже меньше чем через три недели. Желающим пришла пора определяться с тем, какую именно модель они планируют приобрести. Возможно, наибольшим спросом будет пользоваться самая продвинутая модель Galaxy S23 Ultra, а следом по популярности расположится стандартный аппарат Galaxy S23. Популярность версии Plus под вопросом, поскольку с Galaxy S20+ они ничем не выделялись, кроме более крупных экрана и аккумулятора.

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В результате есть мнение, что уже в следующем году Samsung перестанет выпускать модель Plus. S23+ может стать последним таким аппаратом, а в серии Galaxy S24 будет стандартный вариант и Ultra. Так считает известный инсайдер IceUniverse со ссылкой на издание TheElec.

Причины могут показаться довольно сомнительными. Смартфоны Galaxy S22+ продавались не так хорошо, как того хотелось бы Samsung, но это же можно сказать и про Galaxy S21+. Последним достаточно успешным стал Galaxy S20+, который отличался от стандартной модели дополнительной камерой.

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Пока остаётся ждать появления серии Galaxy S23 и следить за продажами. Если на этот раз вариант Plus будет пользоваться большим спросом, у Samsung ещё будет полно времени, чтобы передумать, пишет WCCFTech.