До анонса серии флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 осталось меньше месяца, так что сведений о них с каждым днём становится всё больше. На этот раз появилась возможность ознакомиться с внешним видом официальных кожаных чехлов для них от некоторых производителей. Они будут предлагаться в виде отдельных покупок и бонусов за предварительный заказ в некоторых странах.
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Чехлы дают более детальное представление о дизайне смартфонов и подтверждают прежние утечки данных. Чехлы доступны в нескольких цветовых вариантах. Дизайн говорит о том, что внешний вид смартфонов почти не изменится по сравнению с аппаратами прошлых поколений. Galaxy S23 Ultra почти не отличается от Galaxy S22 Ultra, но две стандартные модели стали более скруглёнными, если верить чехлам.
Если вы не поклонник кожи, можно не сомневаться в появлении в продаже чехлов из силикона, пластика, прозрачных и прочих от самой Samsung и производителей вроде Spigen, ESR, Caseology.
Galaxy S23 будут представлены 1 февраля, а до тех пор наверняка случится ещё не одна утечка данных о них, считает WCCFTech.