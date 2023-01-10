9 января 2007 года Стив Джобс и компания Apple представили три новых продукта; iPod, телефон и интернет-коммуникатор. Точнее говоря, это был продукт три в одном под названием iPhone. С тех пор за 16 лет компания продала 2,32 млрд айфонов.
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До появления iPhone первого поколения сотовые телефоны обладали небольшими несенсорными экранами и физическими кнопками. Вскоре после анонса Apple конкуренты в лице Microsoft и Google создали собственное программное обеспечение с поддержкой мультитача. Мобильная система Windows прожила недолго, а популярность Android хорошо известна.
С тех пор идёт гонка между айфонами и Android-смартфонами. Экраны становились всё крупнее, камер всё больше и лучше, функциональность всё шире. При этом не все новшества радуют пользователей. В частности, многим не понравился отказ от разъёмов для наушников. Ещё в прошлом году Apple начала продавать в США аппараты iPhone 14 без возможности поставить SIM-карту, так что есть немалая вероятность, что скоро так начнут поступать и другие производители. С другой стороны, европейское правительство силой заставляет Apple отказаться от проприетарного разъёма Lightning в пользу общепринятого USB-C. У первого iPhone не было порта Lightning, вместо него применялся фирменный 30-контактный разъём для зарядки аккумулятора.
Среди других полезных новинок айфонов последних лет можно назвать функцию Emergency SOS с использованием спутника, функцию обнаружения столкновений и беспроводную зарядку стандарта Qi. Аппараты iPhone 15 ожидаются в нынешнем сентябре, напоминает WCCFTech.